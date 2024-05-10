В центре Санкт-Петербурга автобус с двумя десятками пассажиров упал в реку. Три человека погибли

Обновлено. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что погибли три человека, еще шесть госпитализированы.

В центре Санкт-Петербурга автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, автобус на набережной врезался в два автомобиля, пробил ограду и упал в воду.

В полиции сообщили, что в автобусе находились около 20 человек. Сейчас на месте событий продолжается спасательная операция — людей эвакуируют из салона сначала на крышу и далее на сушу.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что один человек погиб и пятеро были госпитализированы.

Водителя автобуса задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.