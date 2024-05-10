Рамзан Кадыров наградил своего 27-летнего племянника Орденом Мужества. Указ о вручении награды подписал Путин

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил своему племяннику, 27-летнему Хамзату Кадырову Орден Мужества. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

Указ о вручении ордена подписал президент России Владимир Путин.

Точные причины награждения неизвестны. Делимханов в своем посте отметил, что Хамзат Кадыров «с самого начала специальной военной операции принимает активное участие в поддержке чеченских бойцов».

Хамзат Кадыров является вице-премьером Чечни, а также министром имущественных и земельных отношений региона и помощником своего дяди по силовому блоку.

В 2023 году Хамзата Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также присвоили ему звание Героя Чечни.

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