Путин предложил Госдуме переназначить Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме утвердить Михаила Мишустина в качестве нового премьер-министра России. Об этом в ночь на 10 мая в своем телеграм-канале сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

Голосование по кандидатуре Мишустина пройдет позднее 10 мая.

После утверждения на посту премьера Мишустин в течение недели должен будет представить президенту кандидатуры на посты министров и зампредов правительства.

Михаил Мишустин формально сложил полномочия главы правительства 7 мая, после того, как Путин официально вступил в должность президента. Смены кабинета министров в таком случае требует законодательство.

58-летний Мишустин занимает пост премьера с января 2020 года.

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