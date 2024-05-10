Путин предложил Госдуме переназначить Мишустина на пост премьер-министра
Источник: Вячеслав Володин
Президент России Владимир Путин предложил Госдуме утвердить Михаила Мишустина в качестве нового премьер-министра России. Об этом в ночь на 10 мая в своем телеграм-канале сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.
Голосование по кандидатуре Мишустина пройдет позднее 10 мая.
После утверждения на посту премьера Мишустин в течение недели должен будет представить президенту кандидатуры на посты министров и зампредов правительства.
Михаил Мишустин формально сложил полномочия главы правительства 7 мая, после того, как Путин официально вступил в должность президента. Смены кабинета министров в таком случае требует законодательство.
58-летний Мишустин занимает пост премьера с января 2020 года.