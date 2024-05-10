Госдума переназначила Мишустина на пост премьер-министра

Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

Назначение Мишустина в полном составе поддержали «Единая Россия», «Новые люди» и ЛДПР. Фракция КПРФ от голосования воздержалась.

Теперь в течение следующих семи дней Мишустин должен будет представить Госдуме кандидатуры на посты зампредов правительства и министров. Спикер Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассмотрят их соответственно 13 и 14 мая.

Переназначение Мишустина произошло в соответствии с требованиями российского законодательства. После инаугурации вступивший в должность президент должен отправить премьера и правительство в отставку, после чего Госдума утверждает на посту премьера предложенную президентом новую кандидатуру (кандидат может быть тем же самым, как и произошло в случае с Мишустиным).

Мишустин возглавляет правительство России с 2020 года. В данный момент он третий в новейшей истории страны по длительности пребывания на этом посту — дольше него премьерами были Дмитрий Медведев (2012-2020) и Виктор Черномырдин (1992-1998).

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