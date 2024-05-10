Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом признать Палестину полноправным членом организации. Решение должен принять Совбез

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию, в которой признается право Государства Палестина на полноправное членство в организации, сообщает Reuters.

За были 143 государства, против — девять (в их числе — США и Израиль), еще 25 воздержались.

В резолюции содержится призыв к Совбезу ООН поддержать вступление Палестины в организацию как полноправного члена.

Чтобы государство-кандидат стало полноправным членом ООН, сначала соответствующую резолюцию не менее чем двумя третями голосов должен принять Совбез. Затем это решение — также двумя третями голосов — поддерживает Генассамблея. В апреле 2024 года Совбез ООН не принял резолюцию о вступлении Палестины в организацию. Тогда 12 стран проголосовали против, двое (Великобритания и Швейцария) воздержались, но США наложили на документ вето.

Документ, принятый Генассамблеей, также наделяет Палестину рядом процедурных прав — страна сможет включать себя в список спикеров на заседаниях по ближневосточной тематике, предлагать поправки и выступать с процедурными предложениями от лица группы стран. Помимо этого, Палестина получит постоянное кресло в зале заседаний Генассамблеи.

Сейчас Палестина находится в ООН в статусе государства-наблюдателя. Этот статус страна получила в 2012 году.