Warner Bros. выпустит новый фильм по «Властелину колец» в 2026 году. В нем расскажут о Голлуме

Кинокомпания Warner Bros. выпустит первый фильм из новой серии кинокартин по мотивам «Властелина колец» в 2026 году, сообщил генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

Новый фильм с рабочим названием «Властелин колец: Охота на Голлума» будет посвящен Голлуму, которого в оригинальной кинотрилогии сыграл актер Энди Серкис. В новой ленте он вернется к роли, а также выступит в качестве режиссера, сообщила пресс-служба Warner Bros. изданию Variety.

Режиссер и сценарист фильмов «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон, а также его соавторы по сценарию Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс выступят продюсерами нового фильма и примут участие в каждом этапе работы над картиной, рассказал Заслав.

По его словам, проект находится на ранней стадии разработки сценария и будет «исследовать сюжетные линии, которые еще предстоит рассказать». Гендиректор Warner Bros. Discovery также отметил, что «Властелин колец» — «одна из самых успешных и почитаемых франшиз в истории», которая представляет «значительные возможности» для кинотеатрального бизнеса.

О том, что Warner Bros. собирается снять серию новых фильмов в рамках вселенной «Властелина колец» и по мотивам произведений Джона Р. Р. Толкина, компания сообщила в феврале 2023 года.

Предыдущие шесть фильмов Питера Джексона по мотивам произведений Толкина — «Властелин колец» и «Хоббит» — собрали в мировом прокате около шести миллиардов долларов — примерно по три миллиарда долларов за каждую трилогию. В 2004 году заключительный фильм «Властелин колец: Возвращение короля» получил 17 премий «Оскар», в том числе в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

В 2022 году на стриминг-сервисе Amazon Prime Video вышел первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» по мотивам вселенной Толкина. Действие «Колец власти» разворачивается за тысячи лет до трилогий Джексона.

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