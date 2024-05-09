В результате обстрелов Курской и Белгородской областей погибли две женщины

В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, погибла местная жительница. В момент обстрела женщина находилась на улице, от полученных ран она умерла на месте.

Кроме того, повреждения зафиксированы в четырех частных домах, там выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Гладков также рассказал, что в результате обстрела загорелась хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. По его словам, в результате прямого попадания в дом погибла местная жительница. Еще одна женщина получила осколочные ранения, ее доставили в больницу.

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