В Астрахани пять человек умерли и еще 14 попали в больницу из-за отравления, предположительно, метадоном

В Астрахани пять человек погибли после отравления «неизвестным веществом», сообщает Следственный комитет.

Еще 14 жителей города и близлежащих районов госпитализированы, 11 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В ведомстве уточнили, что тела погибших — мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет — обнаружили в ночь на 9 мая 2024 года в различных местах на территории Советского и Трусовского районов. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества. Телеграм-канал «112» пишет, что речь про метадон.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК).

В конце ноябре 2023 года в Астрахани более 20 человек отравились метадоном, трое из них умерли. В правоохранительных органах тогда сообщили, что пострадавшие могли отравиться, не рассчитав дозировку, поскольку думали, что принимают мефедрон. Задержанные по этому делу иностранцы также сообщили полицейским, что думали, что продают мефедрон, писал телеграм-канал Shot.

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