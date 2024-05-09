Bloomberg: богатые россияне из-за санкций возвращают активы в РФ, несмотря на угрозу национализации

Многие богатые россияне из-за санкций, введенных Западом после начала полномасштабного вторжения в Украину, возвращают свои активы в Россию, пишет Bloomberg.

Например, напоминает издание, в рамках ограничительных мер Кипр и Швейцария ввели запрет на услуги по управлению семейными трастами для граждан России.

Пока некоторые богатейшие россияне ищут способы оставить капиталы на Западе, другие переводят их в «дружественные» страны, например в ОАЭ, или возвращают в Россию.

Bloomberg отмечает, что власти РФ много лет пытались создать условия для возвращения выведенных из страны капиталов, в том числе создавая аналоги офшоров — специальные административные районы и давая возможность учреждать аналоги трастовых фондов.

Возвращать активы в РФ пишет издание, богатые россияне вынуждены несмотря на существующую опасность их национализации. Два миллиардера на условиях анонимности рассказали изданию, что стараются не думать о возможном изъятии своих активов в пользу государства, отметив, что сейчас могут заниматься бизнесом только в России. Другой бизнесмен, попавший под санкции, сказал Bloomberg, что пока не решил, как поступить со своими активами, но он и его семья решили начать новую жизнь в России.

В списке богатейших в мире бизнесменов, который составляет Bloomberg, 26 россиян, их совокупное состояние оценивается примерно в 350 миллиардов долларов. Средний возраст участника списка — 63 года, а это означает, что как и куда они решат передать свое состояние в ближайшие десятилетия, отразится как на экономике в целом, так и на различных ее отраслях.

Некоторым российским бизнесменам, попавшим в санкционные списки, удается добиться отмены ограничительных мер. Так, например, в июле 2023 года британские санкции были сняты с бизнесмена Олега Тинькова. После этого Тиньков выступил с открытым обращением к российским бизнесменам, в котором, в частности, предупредил, что активы, оставшиеся в России, могут в любой момент национализировать. В то же время у бизнесменов, уехавших из России на Запад, указал Тиньков, есть шансы на отмену санкций.

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