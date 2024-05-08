Выпускник университета Минобороны РФ создал инструмент, показывающий примерное местоположение пользователей Telegram

Издание 404 Media обнаружило на GitHub инструмент, позволяющий искать по определенному набору координат некоторых пользователей мессенджера Telegram, у которых включена функция «Найти людей рядом».

Инструмент, получивший название «Close-Circuit Telegram Vision», или CCTV, разработал Иван Глинкин — специалист по кибербезопасности, выпускник университета Минобороны РФ и бывший сотрудник Следственного комитета России, обратили внимание «Важные истории».

Функция «Найти людей рядом» позволяет пользователям Telegram видеть других пользователей, находящихся на расстоянии до 500 метров. По умолчанию эта функция отключена. Как указывает 404 Media, инструмент CCTV, разработанный Глинкиным, позволяет любому человеку искать по всему миру людей, у которых эта функция включена.

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На странице проекта CCTV на GitHub говорится, что, «обеспечивая точное отслеживание в пределах 50-100 метров, пользователи могут следить за другими людьми в режиме реального времени в целях логистики или безопасности, пересматривая то, как мы ориентируемся в окружающей обстановке».

В ходе исследования журналисты издания при помощи CCTV смогли найти пользователей, расположенных поблизости от них, а также в других городах, в том числе в Москве.

«У них (у Telegram) есть механизм защиты, но его недостаточно для защиты», — сказал создатель проекта в комментарии 404 Media. По его словам, CCTV использует API Telegram, связанный с функцией «Найти людей рядом». «В качестве входных данных он принимает пользовательские широту и долготу, поэтому я могу вводить любые данные. Даже не нужно выполнять подмену GPS», — заявил Иван Глинкин. По его словам, он знает еще о двух похожих проектах, но его инструмент более точен.

В пресс-службе Telegram заявили изданию, что функцию «Найти людей рядом» создали, чтобы помочь пользователям сообщить о своем местоположении другим людям. «По умолчанию она всегда отключена», — заявили в пресс-службе. Там добавили, что «координаты», которые отображает CCTV, не показывают реальное местоположение пользователя.

«Данные на сервере хранятся с точностью до 800 метров и собираются только с пользователей, которые явно решили транслировать свое местоположение. Любое приложение Telegram может предоставить вам доступ к тем же данным», — заявили в пресс-службе.

Иван Глинкин, как сообщается на его сайте, в 2009 году окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Минобороны РФ, затем четыре года работал следователем в военном следственном отделе СК по Наро-фоминскому гарнизону в Московской области. В 2013-2017 годах Глинкин работал в подразделении безопасности «Транснефти». В 2016 году он основал детективное агентство AGGA Empire. С 2021 года Глинкин работает в консалтинговой компании Deloitte.