Правительство России ушло в отставку в связи со вступлением Путина в должность президента

Правительство РФ ушло в отставку в связи со вступлением президента России Владимира Путина в должность. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В соответствии с законодательством, в ближайшие дни Путин внесет в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра. Кто это будет, пока неясно. Заседание Думы, на котором будет утверждена кандидатура, запланировано на 10 мая.

До утверждения нового премьера весь состав предыдущего правительства продолжит работу в статусе исполняющих обязанности.

В течение недели после утверждения Думой новый премьер должен будет представить президенту предложения о структуре нового правительства.

По данным источников «Медузы», Михаил Мишустин практически наверняка сохранит за собой пост премьера. В то же время, продолжаются слухи и о том, что Мишустина заменят на замглавы администрации президента Сергея Кириенко или на мэра Москвы Сергея Собянина.

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