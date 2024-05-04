В Брянске отправили в СИЗО подростка. По информации Shot, девятиклассника обвиняют в съемке остановок и здания правительства по заданию «украинских кураторов»

Советский районный суд Брянска арестовал несовершеннолетнего, которого обвиняют в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональных судов.

Подробности дела не приводятся. В пресс-службе только рассказали, что «противоправные действия» выявлены сотрудниками управления ФСБ по Брянской области.

Телеграм-канал Shot днем 4 апреля писал, что в Брянске задержали 15-летнего ученика девятого класса. По информации провластного канала, школьника якобы завербовали в легион . Подросток, как утверждает Shot, снимал автобусные остановки в одном из районов города, местную площадь и здание правительства «по заданию украинских кураторов».

Подтверждения информации Shot нет.