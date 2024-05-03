В Хабаровске активиста Ангела Николаева приговорили к 15 годам по делу о поджоге военкомата и разрисованных флагах на могилах военных

1-й Восточный окружной военный суд приговорил жителя Хабаровска Ангела Николаева к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте суда.

По версии следствия, осенью 2023 года Николаев поджег здание военного комиссариата Индустриального района, так как был противником мобилизации и российского вторжения в Украину. Следствие утверждало, что он изготовил две бутылки с зажигательной смесью, которые установил на окнах двух кабинетов, после чего поджег их.

В сообщении суда также говорится, что Николаев нанес на российские флаги, установленные на могилах участников войны в Украине, «изображение символов, визуально сходных с нацистской символикой и атрибутикой». Весной 2023 года он вырезал фрагменты социальной рекламы, размещенной на автобусной остановке, с изображением флага РФ и буквой Z, заявили в суде.

В тот же день, как утверждает следствие, Николаев сорвал с нескольких автомобилей изображения в поддержку войны в Украине, а также «нанес изображения символа, визуально схожего с нацистской символикой».

О задержании Николаева стало известно в июле 2023 года. Как пишет «ОВД-Инфо», активист признавал, что разрисовал флаги, но отрицал обвинения в надругательстве над захоронениями и поджоге военкомата. «Я считаю, что размещать флаги на могилах — это кощунство. Не было цели осквернять могилы, все негодование у меня вызвали флаги», — говорил он на одном из заседаний.

В свою очередь «Зона солидарности» пишет, что Николаев признал вину по всем вменяемым деяниям, но не согласился с квалификацией. Он также заявил, что не раскаивается.

Суд признал его виновным по статьям о теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ), вандализме (часть 2 статьи 214 УК РФ), надругательстве над местами захоронений (пункт «б» части 2 статьи 244 УК РФ), хулиганстве (пункт «б» части 1 статьи 213 УК РФ) и надругательстве над российским флагом (статья 329 УК РФ). Первые четыре года заключения Николаев должен провести в тюрьме, остальные 11 — в колонии строгого режима.

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