Троих жителей Ставрополья задержали по делу об оскорблении чувств верующих из-за видео с сожжением Нового Завета в мангале

В Новоалександровске следователи и полицейские задержали троих местных жителей, которых заподозрили в сожжении книги Новый Завет, сообщил Следственный комитет РФ по Ставропольскому краю.

По версии следствия, вечером 2 мая во дворе одного из домов молодые люди сожгли часть Библии «из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти». Свои действия они записали на видео, которое опубликовали в мессенджере.

Молодых людей подозревают в оскорблении религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Вскоре суд должен избрать им меру пресечения.

Местные телеграм-каналы опубликовали видео, которое, как утверждается, выложили задержанные. На записи слышны голоса нескольких человек, в кадре появляются трое парней. Один из них кладет книгу в горящий мангал. «Нет, она не сгорит, это же божественная книга», — комментирует один из участников записи. «Вот сейчас посмотрим», — отвечает ему другой.

По данным телеграм-канала «База», задержаные — студенты филиала Ставропольского кооперативного техникума в Новоалександровске 20-летний Данила Ж., 17-летний Юрий М., а также 21-летний Дмитрий С. На допросе Данила рассказал, что молодые люди нашли Библию под забором во время празднования дня рождения. По его словам, в книге он нашел «что-то против Бога и Иисуса» и не подумал, что это Библия. Мать одного из задержанных, утверждает «База», рассказала, что ее сын много выпил в тот вечер и плохо помнит произошедшее.

Случившееся прокомментировал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «Надо все-таки смотреть за детьми. Сегодня ради хайпа люди готовы все что угодно сделать. Тем более молодые люди. И вот в эти святые дни (5 мая православные христиане будут отмечать Пасху — прим. „Медузы“), в эту Страстную пятницу я бы очень хотел, чтобы мы все верили в бога, хранили себя и наших близких», — сказал глава региона, поздравив жителей с наступающим праздником.

Позже Владимиров опубликовал видео с извинениями задержанных. «Попросить прощения важно. Но словами не отменишь сделанного. Жизнь себе и своим семьям парни испортили», — подписал ролик губернатор.