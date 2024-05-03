Путина попросили разрешить ввозить в РФ препарат модафинил, который нужен людям с нарушениями сна. Сейчас за его заказ из-за границы могут дать реальный срок

Россияне с и написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили разрешить ввоз в страну модафинила — препарата, который помогает в борьбе с дневной сонливостью. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на общественное объединение «Рацио».

В 2012 году правительство России включило модафинил в список наркотических и психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен. Власти это объяснили тем, что воздействие препарата на мозг человека до конца не изучено. В США и Европе препарат разрешен, но отпускается по рецепту. «Коммерсант» отмечает, сейчас за ввоз лекарства в России грозит уголовная ответственность.

В обращении к Путину пациенты предлагают закрепить процедуру импорта лекарств гражданами РФ, разрешив их пересылку почтой при надлежащем декларировании и наличии рецепта, выданного врачом на территории России.

«Пациентам с нарушениями сна должны были предложить какую-то альтернативу, однако этого не произошло. Да, есть группы препаратов, которые уменьшают степень сонливости, но такого профиля эффективности и безопасности, как у модафинила, пока ни у одного применяемого в России препарата нет. Люди, которые уже принимали модафинил, остались фактически без лечения. Для них это совершенно патовая ситуация», — сказал «Коммерсанту» сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

В феврале 2023 года Петроградский районный суд Петербурга приговорил к четырем годам колонии строгого режима ведущего научного сотрудника Университета ИТМО Андрея Волотку, признав его виновным в контрабанде и приобретении наркотических или психотропных веществ в крупном размере. Ученый рассказывал, что давно испытывает проблемы со сном, а модафинил принимает с 2015 года — тогда он проживал в Германии, где ему и прописали это лекарство. Вернувшись в Россию, он не нашел препарат в аптеках, поэтому решил купить его в интернете. В марте 2023 года он заказал лекарство на официальном сайте индийской аптеки, оплатив покупку при помощи криптовалюты на 63 доллара. Через месяц Волотку задержали сотрудники полиции в отделении почты при получении посылки.

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