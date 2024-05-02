Суд в России впервые присудил компенсацию за плагиат рилса в инстаграме

Арбитражный суд Московской области обязал агента по недвижимости Сергея Б. выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей другому риелтору Юлии О. за кражу идеи для рилса в инстаграме. Первым об этом сообщил телеграм-канал Mash, информацию в беседе с РБК подтвердила юрист Дарина Лисецкая.

По данным Mash, Юлия О. опубликовала в своем аккаунте на 100 тысяч подписчиков короткий ролик о том, что делать после погашения ипотеки, и видео собрало 11 миллионов просмотров. Спустя время она обнаружила, что другой риелтор, на которого в инстаграме подписаны 70 тысяч человек, выпустил похожее видео, использовав идею из рилса Юлии.

Юрист Дарина Лисецкая рассказала, что ее клиентка обнаружила, что Сергей Б. «просто слово в слово скопировал ее рилс». «Это даже не просто идея — это было от и до ее произведение, человек даже раскадровку примерную сделал, даже жестикуляцию такую же», — сказала юрист.

В суде Юлия О. потребовала выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей и прекратить размещение ролика. По словам юриста, ответчик сразу же удалил ролик. Защита истицы предоставила суду сравнительную таблицу, «где было указано, что, где именно было скопировано», уточнила Лисецкая. В итоге суд частично удовлетворил иск, присудив компенсацию 300 тысяч рублей.

Как отметила Дарина Лисецкая, такое дело рассматривали в России впервые, «а может, даже и в мире». Юрист добавила, что решение суда — это не штраф, как сообщили некоторые СМИ, а «именно компенсация за незаконное использование рилса».