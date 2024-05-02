На ижевского блогера, критиковавшего памятники павшим воинам, завели дело о «реабилитации нацизма»

Следственный комитет завел уголовное дело на жителя Удмуртии по обвинению в «реабилитации нацизма» (часть 4 статьи 354.1 УК, наказывается штрафом до пяти миллионов рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет).

По версии следствия, он съездил на экскурсию в Мурманск, после чего опубликовал в соцсетях видео, в котором «призывал прекратить ставить памятники ветеранам и оскорбил героев Великой Отечественной войны».

Речь идет о бизнесмене и авторе блога «Миллиардер из Ижевска» Константине Петрове, на которого 1 мая написала донос глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

В своем ролике Петров сетовал на то, что в Мурманске слишком много памятников погибшим воинам, и предложил вместо них ставить памятники бизнесменам. «Сколько лет должно после Второй мировой войны пройти, чтобы люди, которые никогда этой войны не видели, перестали об этом говорить? — заявлял блогер. — Мы живем постоянно в сознании какой-то войны, когда че-то запахло войной, мы готовы к обострению, потому что с детского садика нам про это все рассказывают: про героизм, самопожертвование».

«Почему такие нелюди до сих пор на свободе? Считаю, что накануне нашего великого праздника Дня Победы правоохранительные органы должны обратить на него особое внимание», — написала в ответ Мизулина в своем телеграм-канале.

Уже через два часа она опубликовала видео, на котором Петров на фоне решетки приносит извинения жителям Мурманска и благодарит участников .

Ранее на высказывания блогера также обратил внимание губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Помнить свою историю и чтить защитников своей страны, тем более пожертвовавших своей жизнью ради нас, священно для российских людей. Мы гордимся нашими героями. А горе — блогеру, позорящему свою страну и свой народ, не место в Мурманской области. Нам такие „гости“ не нужны», — написал он в телеграм-канале.