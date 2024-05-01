Екатеринбургского заключенного Александра Паранука, давшего интервью «Медузе», отправили в карцер. Об этом он сам рассказал «Медузе».

Сейчас Паранук отбывает наказание в виде принудительных работ в исправительном центре в Камышлове. По его словам, основанием для водворения в карцер стало то, что он «якобы вышел за территорию» центра, когда получал от жены талон для врача.

Паранук не успел уточнить, на какой срок его отправили в карцер. Связь с ним прервалась.

30 апреля на «Медузе» вышло большое интервью Параука, в котором он рассказывал о своей жизни и занятиях в колонии и в исправительном центре. После выхода материала он рассказывал корреспонденту «Медузы», что администрация остро на него отреагировала. «В курсе уже все — вплоть до областной управы и ментов, — писал Паранук. — Только что начальник УФИЦа [исправительного центра] соединял меня по телефону с начальницей всех таких заведений [исправительных центров] Свердловской области».

Паранук в 2017 году получил 14 лет колонии по обвинению в распространении наркотиков (он утверждает, что дело было сфабриковано его конкурентами по логистическому бизнесу). В 2023 году за хорошее поведение ему изменили наказание на , после чего он попал в исправительный центр в Камышлове.

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