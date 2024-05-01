В Тбилиси при разгоне акции против закона об «иностранных агентах» задержали более 60 человек. Лидеру крупнейшей оппозиционной партии сломали нос

В Тбилиси вечером 30 апреля при разгоне акции против закона об «иностранных агентах» были задержаны 63 человека. Об этом сообщило МВД страны.

Также ведомство заявило, что при разгоне пострадали шесть полицейских.

Разгон начался после того, как протестующие попытались заблокировать здание парламента. Полиция применяла спецсредства, в том числе водометы, перцовый и слезоточивый газ. Очевидцы сообщали о десятках пострадавших, точное их число неизвестно.

Операция продолжалась несколько часов — полиция оттеснила протестующих от площади перед зданием парламента, однако те остались на прилегающем проспекте Руставели. В итоге около четырех часов утра силовики покинули место событий.

При разгоне митинга пострадал председатель крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили. Его доставили в больницу, где сделали операцию из-за сломанного носа. Утром 1 мая Хабеишвили прибыл в парламент в инвалидной коляске. МВД пообещало проверить действия полицейских в отношении депутата на предмет превышения полномочий.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом Грузии в первом чтении в середине апреля. Тогда же в Тбилиси начались регулярные акции протеста — грузинская оппозиция утверждает, что законопроект повторяет российское законодательство об «иностранных агентах».

Парламент Грузии планирует 1 мая проголосовать за законопроект во втором чтении.