В Улан-Удэ лесной пожар перекинулся на жилые дома. Власти объявили эвакуацию населения

В Улан-Удэ власти начали эвакуацию населения, после того как лесной пожар перекинулся на частный сектор на окраине города. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

По словам Шутенкова, сейчас власти разворачивают пункт временного размещения в одной из школ.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, сообщил, что в Улан-Удэ и пригородах зафиксированы пять очагов пожаров.

Обновлено. По данным МЧС, площадь пожара возле Улан-Удэ выросла до десяти тысяч квадратных метров. Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек. Спустя полчаса министерство отчиталось, что пожар удалось локализовать. Информации о пострадавших не поступало.

Во многих районах Бурятии, в том числе в Улан-Удэ, с 8 апреля на фоне безветренной сухой погоды был введен особый противопожарный режим.

За последние сутки в Бурятии было выявлено восемь новых очагов возгорания, огонь уничтожил 142 гектара территории.