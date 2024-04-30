В Северной Каролине при задержании преступника погибли четверо полицейских, еще четверо получили ранения

В городе Шарлотт в штате Северная Каролина преступник открыл огонь по полицейским, которые пришли к нему домой с ордером на арест.

Как сообщает CNN со ссылкой на представителей правоохранительных органов штата, полицейские собирались задержать ранее осужденного, подозреваемого в нарушении условий досрочного освобождения — незаконном хранении огнестрельного оружия.

Когда группа из восьми сотрудников правоохранительных органов приблизилась к дому преступника, по ним был открыт огонь из «тяжелого автоматического оружия». Ответным огнем стрелявший был смертельно ранен, но, по имеющимся данным, кто-то из находившихся в доме продолжил вести стрельбу по полицейским.

Задержаны находившиеся в доме женщина и 17-летний подросток, однако представители полиции пока не стали говорить, подозревается ли кто-то из них в стрельбе по сотрудникам правоохранительных органов.

Глава полиции округа Джонни Дженнингс заявил, что не может вспомнить за всю свою карьеру происшествия с таким количеством погибших и раненых полицейских.

Президент США Джо Байден выпустил заявления в связи с произошедшим в Шарлотте, в котором назвал полицейских «героями», выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.