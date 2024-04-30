В Лондоне преступник с мечом напал на прохожих и полицейских. Погиб 13-летний ребенок

По меньшей мере пять человек, в том числе двое полицейских, получили ранения в результате вооруженного нападения на северо-востоке Лондона 30 апреля, сообщает телеканал Sky News.

По данным полиции, мужчина врезался на автомобиле в дом недалеко от станции метро Hainault в лондонском пригороде Эно, после чего с мечом в руках напал на прохожих и полицейских. Полиция получила сигнал о происшествии около семи утра по местному времени (9:00 мск).

Очевидец Крис Бейтс рассказал Sky News, что видел человека с «большим самурайским мечом». По его словам, полицейские кричали преступнику, чтобы он бросил меч, а затем ударили его электрошокером и «навалились на него», чтобы задержать.

Нападение в Лондоне The Telegraph

Пятеро пострадавших госпитализированы с травмами. В каком они состоянии, не уточняется. По данным полиции, 13-летний мальчик, раненый при нападении, умер в больнице.

Полиция задержала нападавшего. По информации СМИ, ему 36 лет. О мотивах нападавшего не сообщается. Полиция не ищет других подозреваемых.

В полиции считают, что инцидент не связан с терроризмом. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал произошедшее «шокирующим инцидентом».