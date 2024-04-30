Бывшего сотрудника АНБ посадили почти на 22 года за попытку передать России секретную информацию

Суд в США приговорил бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Джареха Далки к почти 22 годам тюремного заключения за попытку передать секретную информацию России, сообщает пресс-служба Минюста США.

Далки около месяца работал в АНБ дизайнером по безопасности информационных систем. Его признали виновным по шести пунктам обвинения в попытке передачи секретных данных иностранному агенту.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2022 года он передал агенту ФБР под прикрытием, которого считал сотрудником российских спецслужб, выдержки из трех секретных документов, чтобы «продемонстрировать свою готовность делиться информацией». За это, как пишет Politico, бывший сотрудник АНБ получил 16 с половиной тысяч долларов в криптовалюте.

В конце августа Далки предложил передать всю имеющуюся у него информацию за 85 тысяч долларов. В разговоре с агентом ФБР он утверждал, что эти сведения представляют ценность для России, и обещал поделиться дополнительной информацией после возвращения в Вашингтон.

Позднее он договорился о передаче дополнительной информаци на железнодорожном вокзале в Денвере. Как пишет Минюст, Далки тогда передал «российскому агенту» пять файлов, четыре из которых содержали сверхсекретные сведения.

Последний файл был письмом, которое начиналось со слов «Мои друзья!», написанных по-русски. В нем Далки писал, что был «очень рад предоставить эту информацию», и предлагал найти и предоставить российским спецслужбам любые нужные им документы. «Пожалуйста, дайте мне знать, если вам нужно найти другие документы, и я постараюсь это сделать, когда вернусь в мой главный офис», — цитирует Минюст содержание письма.

Далки задержали агенты ФБР 28 сентября сразу после передачи этих файлов. В рамках соглашения о признании вины бывший сотрудник АНБ сказал, что намеренно передавал секретную информацию, понимая, что она будет использована во вред США.

Судья Рэймонд Мур приговорил 32-летнего Далки к 21 году и десяти месяцам лишения свободы. После вынесения приговора Мур подчеркнул, что считает это мягким наказанием, поскольку Далки, по его мнению, специально устроился в АНБ, чтобы продавать секретную информацию, касающуюся национальной безопасности.