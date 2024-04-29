Актриса театра и кино Зоя Зелинская умерла в возрасте 94 лет, сообщил московский Театр сатиры, где служила актриса.

Московский академический театр сатиры

Зоя Зелинская служила в Театре сатиры 70 лет, с 1954 года. Она играла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня», «Трехгрошовая опера», «Дом, где разбиваются сердца», «Идеальный муж» и других.

Зелинская снялась в 35 фильмах, следует из фильмографии на сайте «Кинотеатр.ру». Она дебютировала в кино в 1956 году, сыграв эпизодическую роль в фильме «Карнавальная ночь». Зелинская наиболее известна по роли пани Терезы в юмористической телепередаче «Кабачок „13 стульев“», выходившей на Центральном телевидении в 1966-1980-х годах.

Зелинская снималась в телефильме «На углу, у Патриарших», сериалах «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» и «Сыщик без лицензии». Кроме того, она участвовала в озвучивании советских мультфильмов «Чужие следы» и «Шиворот-навыворот».

Зелинской присвоили звание народной артистки РСФСР в 1991 году.