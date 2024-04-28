«Коммерсант»: следователи начали вербовать на войну фигурантов уголовных дел
Сотрудники Следственного комитета и других следственных органов занялись вербовкой добровольцев на войну в Украину, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в адвокатском сообществе.
Представители следствия стали предоставлять фигурантам уголовных дел бумагу под названием «Разъяснение», в которой говорится, что они могут освободиться от уголовной ответственности, заключив контракт с Минобороны РФ. Документ не распространяется на подозреваемых в педофилии, терроризме, диверсии, госизмене и ряде других преступлений.
Если фигурант дела соглашается, его передают военным, которые заключают с ним контракт. Затем по ходатайству командира части, в которой будет служить обвиняемый, следователь приостанавливает, а потом и прекращает уголовное преследование. Чтобы полностью избавиться от уголовного дела, нужно добиться увольнения из вооруженных сил или получить госнаграду.
По словам одного из собеседников «Коммерсанта», подобный порядок уже действует на оккупированных территориях Украины и в ближайших к ним российских регионах. «Постепенно его распространяют и на другие субъекты», — добавляет издание.
«По сути, следователям делегировали роль агитаторов среди подозреваемых и обвиняемых на заключение контракта о прохождении военной службы в условиях проведения специальной военной операции. Я считаю это не совсем правильным, так как задача следствия заключается в собирании доказательств по уголовному делу, а не в рекрутстве новобранцев», — отметил адвокат Роман Кандауров.