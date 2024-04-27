В США торнадо прошел по Небраске и соседним штатам. Повреждены сотни домов

Разрушительный торнадо прошел по американскому штату Небраска 26 апреля, сообщает Associated Press. По меньшей мере 25 торнадо зарегистрировали в Небраске, Техасе и Канзасе в течение дня, пишет ABC News. В Небраске повреждения получили жилые дома, несколько человек пострадали. Также ущерб нанесен объектам в Техасе и Айове. Предупреждения о торнадо помимо упомянутых штатов действовали в Миссури и Оклахоме.

Три человека пострадали, когда торнадо ударил по промышленному зданию в округе Ланкастер в Небраске. В момент удара в здании находились 70 человек. По данным властей, люди получили травмы, не опасные для жизни. Также в этом округе недалеко от Уэверли из-за торнадо опрокинулся поезд, сообщили в офисе шерифа.

В Небраске из-за торнадо повреждены или разрушены сотни домов в пригороде Омахи, в основном в западной части города, заявили в полиции. В районе Элкхорн повреждены десятки недавно построенных домов, по меньшей мере шесть из них разрушены. Местная жительница Ким Вудс сказала AP, что «весь район к северу от нас сравнялся с землей». Сообщается, что несколько человек пострадали, при этом о погибших неизвестно.

Дома в районе Омахи, поврежденные из-за торнадо, 26 апреля 2024 года. Chris Machian / Omaha World-Herald / AP / Scanpix / LETA

Во время торнадо в Омахе власти приостановили вылет и прилет самолетов в городской аэропорт, чтобы осмотреть повреждения, после чего открыли аэропорт. Пассажирский терминал не пострадал. Пройдя через аэропорт, торнадо пересек реку Миссури и попал на территорию штата Айова.

В районе Омахи из-за торнадо без электричества остались около 10 тысяч потребителей, к вечеру 26 апреля части потребителей вернули свет.

Небольшой город Минден в штате Айова, расположенный в 50 километрах от Омахи, также получил серьезные повреждения. Предупреждения о торнадо продолжали поступать в Айове до ночи.

Национальная метеорологическая служба объявила, что 27 апреля торнадо возможны в некоторых районах Айовы, Канзаса, Миссури, Оклахомы и Техаса.