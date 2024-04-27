В Москве задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в призывах к «пропаганде терроризма»

Следственный комитет в Москве возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в призывах к «пропаганде терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК).

Как утверждает Главное следственное управление СК России по Москве, 17 марта подросток, имя которого не раскрывается, опубликовал в телеграм-канале «комментарии с призывами к пропаганде терроризма на территории Российской Федерации».

В квартире подозреваемого на Кантемировской улице в Москве прошли обыски, «в ходе которых изъяты технические устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела».

В ближайшее время подростку предъявят обвинение и изберут меру пресечения, добавили в СК.

По данным источника агентства РИА Новости, подросток поддерживал деятельность «Русского добровольческого корпуса» ( ) — группировки, участвующей в войне на стороне Украины.

РИА Новости опубликовало кадры задержания подозреваемого.

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