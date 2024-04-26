Власти Японии решили построить барьер возле популярного у туристов места в поселке Фудзикавагутико, чтобы закрыть вид на гору Фудзи, сообщает AFP.

Представитель администрации города пояснил агентству, что решение о строительстве 20-метрового барьера было принято из-за толп туристов, которые хотят сфотографироваться на фоне горы. «Прискорбно, что нам приходится это делать из-за того, что некоторые туристы не соблюдают правила», — сказал он.

Как поясняет AFP, речь идет о пространстве рядом с популярным в Японии сетевым магазином Lawson. Из-за этого сочетания (горы и магазина) «в соцсетях распространилось мнение, что это очень японское место», рассказал агентству местный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, из-за такой репутации около магазина всегда очень много туристов, которые заполняют тротуары и парковку, а также нарушают дорожные правила, мусорят и даже забираются на крышу расположенной рядом стоматологической клиники.

Собеседник агентства добавил, что строительство барьера начнется на следующей неделе. Он будет стоять там до тех пор, «пока ситуация не улучшится».

Как отмечает The Guardian, Япония после снятия ковидных ограничений стала популярным туристическим направлением — только в марте страну посетили около трех миллионов человек. Некоторые города, особенно Киото, столкнулись с трудностями из-за наплыва туристов. Так, в марте власти Киото из-за жалоб местных жителей запретили туристам посещать ряд улиц и аллей района Гион, в котором живут и работают гейши.