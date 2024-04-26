РФС назвал ориентиром для возвращения сборной России на международные турниры 2028 год

РФС рассчитывает, что сборная России сможет вернуться на международные соревнования через четыре года. Это следует из утвержденной концепции деятельности сборной в период санкций.

Ориентиром для возвращения российской команды в РФС сейчас называют отборочный турнир ЧМ-2030, который стартует осенью 2028 года.

Для поддержания конкурентоспособности российских игроков до этого времени РФС планирует проводить до десяти товарищеских матчей в год.

Также в планах РФС провести в России или за рубежом коммерческий турнир «с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств».

ФИФА и УЕФА отстранили сборные России всех уровней и российские футбольные клубы от участия в соревнованиях под их эгидой после вторжения войск РФ в Украину.

РФС рассматривал возможность выйти из УЕФА и присоединиться к Азиатской конфедерации футбола, однако в итоге от этого шага решено было отказаться. В России объясняли это тем, что такой переход все равно не даст гарантий допуска российских команд к соревнованиям. Сейчас РФС продолжает переговоры с УЕФА.