Войска РФ атаковали ракетами Черкасскую область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры

В Черкасской области в результате российского ракетного удара поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

Из-за ракетного удара, добавил он, в Смелах (входят в одну городскую агломерацию с Черкассами — прим. «Медуза») были повреждены 47 частных малоэтажных домов, выбиты окна в многоэтажном жилом доме. Шестеро жителей обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались.

Командование Воздушных сил ВСУ утром 25 апреля сообщало о ракете, направляющейся в сторону Черкасс. В Черкасской и Киевской областях была объявлена ракетная опасность.

Весной 2024 года, отмечали западные СМИ, российские военные изменили тактику, став более интенсивно наносить удары по энергосистеме Украины, выбирая в качестве целей объекты, находящиеся в менее защищенных средствами ПРО регионах, и атакуя их с высокой интенсивностью.



