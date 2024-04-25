Картина Густава Климта, о судьбе которой ничего не знали 100 лет, продана на аукционе в Вене за 30 миллионов евро

Незаконченный «Портрет фройляйн Лизер» кисти австрийского художника Густава Климта продан с аукциона в Вене за 30 миллионов евро. Картину купил покупатель из Гонконга, сообщил аукционный дом im Kinsky, проводивший торги.

картины составлял от 30 миллионов до 50 миллионов евро.

Портрет фройляйн Лизер Аукционный дом im Kinsky

Картина считалась утраченной в течение почти 100 лет. Климт написал портрет весной 1917 года, за год до своей смерти. До того, как im Kinsky объявила в январе 2024 года, что картина найдена и будет продана с аукциона, ее выставляли в 1925 году (с тех пор была известна только черно-белая фотография полотна).

Как считается, на портрете изображена одна из дочерей Адольфа или Юстуса Лизера, братьев из богатой семьи еврейских промышленников. Историки искусства Тобиас Наттер и Альфред Вайдингер считают, что это портрет Маргареты Констанции Лизер, дочери Адольфа Лизера. По другой версии, которую приводит im Kinsky, это может быть одна из двух дочерей Юстуса Лизера и его жены Хенриетты.

Хенриетта была покровительницей современного искусства. Она погибла в концлагере Аушвиц. Обе дочери Юстуса и Хенриетты, Хелена и Анни, пережили Вторую мировую войну.

Судьба картины с 1925 по 1961 год неясна. По данным аукционного дома, прежние владельцы произведения на законных основаниях владели полотном с 1960-х годов. Эксперты аукционного дома не выявили криминала при проверке провенанса работы. Кроме того, картина не находилась ни в одном списке ценностей, экспроприированных нацистами. Как говорят в im Kinsky, с 1960-х годов полотно сменило трех владельцев путем наследования. Кто был последним владельцем картины, не раскрывается.

Аукционный дом im Kinsky передал часть из вырученных денег наследникам семьи Лизер в соответствии с Вашингтонскими принципами — международным соглашением о возврате ценностей, отнятых нацистами, потомкам законных владельцев, отмечает BBC News.

Исполнительный директор правления Еврейской общины Австрии Эрика Якубовитц призвала провести независимое расследование судьбы картины после начала Второй мировой войны, поскольку, считает она, в этой истории много вопросов без ответов.

«Реституция произведений искусства — это очень тонкий вопрос, все исследований должны быть точными и детальными, а результат — полным и прозрачным. Нужно создать передовую, самую современную процедуру реституции частной собственности», — сказала Якубовитц BBC News.

Самым дорогим произведением Густава Климта, когда-либо проданным с аукциона, считается портрет «Дама с веером». Аукционный дом Sothebyʼs продал картину за 108,7 миллиона долларов в июне 2023 года на торгах в Лондоне. Картина стала самым дорогим произведением искусства, проданных на аукционе в Европе.

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