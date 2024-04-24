Reuters: Канада разрешила Airbus использовать российский титан, несмотря на введенные страной санкции

Правительство Канады разрешило корпорации Airbus использовать российский титан для своего производства на территории страны, несмотря на санкции, введенные Оттавой против российского производителя титана «ВСМПО-Ависма». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Airbus осведомлена о том, что канадское правительство ввело санкции в отношении ВСМПО, и получила необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями», — ответили в корпорации на вопрос агентства.

Что это за разрешения и сколько они будут действовать, в Airbus не уточнили. Власти Канады ситуацию не комментировали.

В декабре 2022 года корпорация Airbus заявила, что планирует отказаться от поставок титана из России в течение нескольких месяцев. Источники Reuters сообщали, что компания нарастила закупки титана в США и Японии. Однако они также уточняли, что процесс сертификации новых поставщиков может занять годы из-за аэрокосмических стандартов.

В феврале 2024 года Канада ввела санкции в отношении корпорации «ВСМПО-Ависма». Летом 2022 года аналогичные ограничения планировали ввести власти Евросоюза, но против этого активно выступали европейские компании, в том числе Airbus.

Как сообщила в марте газета The Washington Post, западные компании за два года войны закупили у России титана на сотни миллионов долларов. В частности, в 2022 году «ВСМПО-Ависма» поставила западным компаниям титана на 370 миллионов. Среди покупателей была и корпорация Airbus, закупившая российского титана на как минимум 24 миллиона долларов.