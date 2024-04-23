В Латвии запретят изучать русский язык в школах в качестве второго иностранного

В школах Латвии в качестве второго иностранного языка с 2026/2027 учебного года нельзя будет начать изучение русского. Соответствующие изменения в правила о стандарте основного образования приняло правительство страны.

Вторым иностранным языком, обучение которого стартует по окончании начальных классов, с 2026/207 учебного года, сможет быть только один из официальных языков Евросоюза, или язык, изучение которого регулируется межправительственными договорами. Русский язык ни под один из этих пунктов не попадает.

Школьники, которые начнут учить русский в качестве второго иностранного до 1 сентября 2025 года, смогут продолжить его обучение до окончания школы.

В школах Латвии в качестве первого иностранного языка с 1 класса всегда изучается английский.

Русский — наиболее популярный в Латвии язык, который дети выбирают в качестве второго иностранного. По состоянию на сентябрь 2022 года его изучали 91,1 тысячи школьников. Немецкий изучали 27,6 тысячи, французский — четыре тысячи. Власти объясняют большое количество изучающих русский нехваткой учителей других языков.