Новым генеральным директором телеканала «Дождь» назначен бывший гендиректор портала Spots.ru Марк Тен. Об этом сообщила основательница канала Наталья Синдеева во время марафона в поддержку «Дождя».

«Я устала, у меня нету физических сил на ежедневное управление телеканалом. Марк Тен — отличный генеральный директор. За время работы в Sports.ru он дорос до партнера и генерального директора. Понятно, что „Дождь“ в какой-то момент должен был превратиться из семейной компании в компанию с нормальным бизнес-процессом. У Марка получается это реализовывать. Для меня важно, что это близкий нам по ценностям человек, и это редкий случай, когда личные и профессиональные качества человека остаются на высоком уровне», — сказала Синдеева.

Телеканал уточняет, что Синдеева остается мажоритарным акционером телеканала и теперь возглавит совет директоров. Тен, в свою очередь, войдет в число совладельцев канала.

«Наши цели остаются прежними — привлекать новую аудиторию и расширять программирование в новых обстоятельствах, сохраняя при этом ценности канала и международные стандарты журналистики. Я считаю команду „Дождя“ символом журналистской смелости и счастлив, что могу помочь», — отметил новый гендиректор канала.