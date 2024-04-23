Патриарх Кирилл запретил в служении священника Димитрия Сафронова, проводившего панихиду на могиле Алексея Навального

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом запретил в священнослужении на три года иерея Димитрия Сафронова, клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе в Москве. Документ от 15 апреля опубликован на сайте Московской епархии 23 апреля. Внимание на указ обратили Sota и «Сирена».

В решении Кирилла сказано, что иерею запрещено проводить благословения, носить рясу и священнический крест. По решению главы РПЦ его отправили на три года в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в Москве «для исполнения обязанностей псаломщика и выполнения тех поручений, которые определит ему настоятель».

«По окончании срока несения епитимьи по отзывам с места несения послушаний будет принято решение о возможности его дальнейшего священнослужения», — сказано в указе предстоятеля Русской православной церкви.

Как отмечает «Сирена», Димитрий Сафронов совершил панихиду на могиле Алексея Навального на 40 дней после смерти политика. Как обратила внимание «Медуза», Сафронов также был в числе священнослужителей, которые публично призывали власти России выдать тело Алексея Навального его семье (тело Навального отдали его матери на девятый день после смерти).

Анонимный телеграм-канал «Православие и зомби» утверждает, что Сафронов не читал «Молитву о победе святой Руси», в которой, в частности, говорится, что «войны хотящие ополчились на Святую Русь и желают разделить и погубить единый ее народ». Московская епархия с сентября 2022 года требует от всех приходов читать эту молитву.