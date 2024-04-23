Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что российские фильмы, получившие прокатное удостоверение, будут выходить в прокат, даже если режиссер киноленты уехал из России, сообщает «Интерфакс».

«Мы давно и все вместе приняли решение, что картины, которые сделаны… которые получили прокатное удостоверение национального фильма, могут выходить в прокат. Это очень важная составляющая, потому что над картиной трудились (…) и из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду без своего детища», — сказала Любимова на встрече с участниками программы поддержки сценаристов «Автор» Фонда кино.

Так глава Минкульта ответила на критику министерства из-за выхода в российский прокат фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина (он против войны и уехал из России в 2021 году).

Ольга Любимова подчеркнула, что фильм «Мастер и Маргарита» — «огромный проект, на который было потрачено порядка миллиарда рублей бюджетных средств». «И снимался он три года, даже больше… там менялся режиссер, менялся сценарий, менялась команда. Но, тем не менее, команда продюсеров закончила этот проект, вне зависимости от того, как повел себя режиссер и выступил», — сказала министр.

Любимова подчеркнула, что «никаких денег от того, что было получено в прокате, никто из тех, кто уехал, не получает».

Новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях вышла в российский прокат 25 января. После выхода фильма Z-каналы начали обсуждать антивоенную позицию режиссера Михаила Локшина и то, что деньги на производство выделил государственный Фонд кино.

Режиссер Михаил Локшин говорил в интервью «Медузе» в феврале, что работал над фильмом «Мастер и Маргарита» в течение четырех лет, а проблемы начались после начала полномасштабной войны в Украине. После ухода из России дистрибьютора картины Universal Pictures, рассказал Локшин, продюсеры начали сокращать бюджет, в том числе на постпродакшен, а из-за антивоенной позиции режиссера не понимали, как с ним быть. «Чудо, что фильм вообще вышел», — заявил Локшин.

Фильм «Мастер и Маргарита» собрал в прокате более 2,3 миллиарда рублей по состоянию на 23 апреля. Это первый релиз с возрастным рейтингом «18+», собравший в российском прокате более двух миллиардов рублей.

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