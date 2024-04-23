Два вертолета ВМС Малайзии столкнулись в воздухе во время репетиции парада. Погибли 10 человек

В Малайзии два военных вертолета потерпели крушение во время подготовки к параду. Вертолеты, приписанные к базе ВМС в Лумуте на западе страны, утром 23 апреля столкнулись в воздухе.

2 helicopters collide, crash during navy rehearsal Free Malaysia Today

На борту вертолетов находились 10 человек — все они погибли, заявили представители ВМС Малайзии. Начато расследование произошедшего, причины крушения пока не называются.

Вертолеты, как уточняется, проводили репетицию перед парадом в честь 75-летия военно-морских сил Малайзии, который пройдет 27 апреля.