«Ведомости»: в ближайший месяц в отставку могут уйти главы нескольких российских регионов

До конца мая могут смениться губернаторы до трех российских регионов, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По данным собеседников издания, речь идет о губернаторе Оренбургской области Денисе Паслере, главе Нижегородской области Глебе Никитине и губернаторе Калининградской области Антоне Алиханове.

Отставка главы Оренбургской области обсуждается на фоне ситуации с паводком в этом регионе, заявили источники издания, отметив, что Паслер ранее просил об отставке, так как «комфортней чувствовал себя в бизнесе». Никитин и Алиханов, рассказали собеседники издания, могут пойти на повышение. Никитин, напомнили они, до перехода на пост главы Нижегородской области был замминистра промышленности и торговли. Еще два собеседника издания заявили о возможном переходе в федеральную власть губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

«Ведомости» направили запросы в пресс-службы правительств Нижегородской, Иркутской и Оренбургской областей. Начальник управления по информполитике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сказал «Ведомостям», что в регионе ничего не известно об уходе Алиханова.

Издание РБК в конце 2021 года писало об обсуждении в Кремле возможной отставки Дениса Паслера с поста главы Оренбургской области.

«Коммерсантъ» называл имя главы Калининградской области Антона Алиханова в списке претендентов на повышение. Кроме того, по данным источников газеты, в федеральный органы власти могут перейти губернатор Камчатки Владимир Солодов и глава Тульской области Алексей Дюмин. При этом собеседники издания подчеркивали, что не ждут отставок до 7 мая — когда должна пройти очередная церемония инаугурации Владимира Путина.

Выборы губернаторов, как многие другие, пройдут в России в Единый день голосования — 8 сентября 2024 года. Среди глав регионов, которые как ожидается, будут переизбраны на очередной срок — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, писала «Медуза» в своем прогнозе по поводу предстоящих выборов.

Выборы губернаторов в России в 2024 году

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Выборы губернаторов в России в 2024 году

«В Питере сейчас все спокойно. Смысла менять нет» Кажется, Александр Беглов останется главой Петербурга еще на пять лет — несмотря на конфликты с местными элитами. Вот что об этом говорят в Кремле