Посольство России рекомендовало гражданам РФ не пользоваться услугами авиакомпании Turkish Airlines из-за снятия россиян с транзитных рейсов

Посольство России в Анкаре посоветовало россиянам «тщательно взвешивать целесообразность» полетов рейсами Turkish Airlines. Так в пресс-службе посольства прокомментировали сообщения о том, что турецкий перевозчик снимает россиян с транзитных рейсов в страны Латинской Америки.

«Действительно, в течение последних недель имеют место случаи, когда российским гражданам, которые следуют транзитом через аэропорты Стамбула в Латинскую Америку, отказывают в посадке на рейс. При этом бывает, что сотрудники авиакомпании ведут себя не вполне корректно», — пишет в пресс-служба.

В посольстве назвали недопуск россиян на транзитные рейсы «серьезной проблемой», однако в авиакомпании происходящее объясняют строгими правилами на прием граждан РФ, которые установили страны Латинской Америки.

В диппредставительстве также отметили, что генконсульство РФ в Стамбуле привлекло внимание перевозчика к «создавшейся нездоровой ситуации», а посольство обратилось в МИД Турции с официальной нотой. «Внятной реакции до сих пор не получено», — добавили в пресс-службе.

Россиян начали снимать в Турции с рейсов в страны Латинской Америки в конце февраля. По словам генерального консула России в Стамбуле Андрея Буравова, с тех пор проблема приобрела «систематический характер». По данным телеграм-канала Shot, за последние месяцы около тысячи россиян не смогли улететь из Турции в Латинскую Америку. В Ассоциации туроператоров России гражданам РФ посоветовали не пользоваться услугами Turkish Airlines 11 апреля.