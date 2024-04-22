Бывший куратор игры «Синий кит» провел урок патриотизма для школьников. Пять лет назад он получил срок за склонение подростков к суициду

Бывший куратор игры , осужденный за склонение подростков к суициду, проводит уроки патриотизма в школах. Внимание на до обратил телеграм-канал «Говорит Немосква».

Издание обнаружило заметку о выступлении Александра Глазова в школе на сайте всероссийского общества ветеранов «Боевое братство». Как отмечалось в заметке, в рамках мероприятия «С чего начинается патриотизм» в октябре 2023 года он рассказал о службе «в зоне СВО» восьмиклассникам одной из школ в подмосковных Котельниках.

Глазов в 2019 году получил шесть лет колонии за склонение подростков к самоубийству (часть 2 статьи 110.2 УК РФ). Как установил суд в Люберцах, он на своих страницах во «ВКонтакте» размещал контент для тех, кто собирается покончить жизнь самоубийством. Глазов давал подросткам «задания» — например, перебегать пути перед идущим поездом или резать руки лезвиями. Суд счел доказанным, что Глазов довел до попытки самоубийства одну девушку, которую спасли полицейские.

В ходе процесса Глазьев признал вину.

Как пишут «Важные истории», Глазов заявлял, что участвовал в боевых действиях с августа по декабрь 2022 года под позывным «Кашалот». Его наградили медалью «За отвагу».

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