В течение ближайших дней госсекретарь США Энтони Блинкен объявит о санкциях против батальона Армии обороны Израиля «Нецах Иегуда» за нарушения прав человека на Западном берегу реки Иордан, пишет Axios со ссылкой на три американских источника.

Это будет первый случай, когда США введут санкции против подразделения израильской армии, отмечает Axios. По данным источников издания, санкции запретят подразделению получать какую-либо военную помощь или обучение со стороны США.

По словам источника Axios, решение о санкциях в отношении «Нецах Иегуда» основано на инцидентах, произошедших до нападения ХАМАС 7 октября. Еще один собеседник издания сообщил, что несколько других подразделений ЦАХАЛ не будут подвергнуты санкциям после того, как они исправят свое поведение.

Батальон «Нецах Иегуда» был сформирован из радикально настроенных по отношению к палестинцам израильских поселенцев. Расследование против него было начато в сентябре 2022 года после нескольких инцидентов, связанных с насилием, в том числе — смерти задержанного 78-летнего американца палестинского происхождения Омара Асада, писал «Гаарец». В декабре 2022 года Израиль вывел подразделение с Западного берега. Оно служило в основном на севере страны, а также участвовало в боевых действиях в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назвал ожидаемые санкции в отношении подразделения ЦАХАЛ «верхом абсурда и морального унижения». «Санкции не должны вводиться в отношении Армии обороны Израиля», — написал Нетаниягу. По его словам, он выступал против введения санкций в отношении граждан Израиля в том числе в своих беседах с высокопоставленными чиновниками американского правительства.

В Госдепартаменте вероятное введение санкций против подразделения израильской армии не комментировали.

В начале февраля 2024 года Белый дом ввел санкции против четырех израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, обвиненных в нападениях на палестинцев. Санкции запрещают им доступ к американской недвижимости, активам и финансовой системе. Вместе с этим президент США Джо Байден подписал общий указ, позволяющий вводить ограничения против израильских поселенцев.

В апреле Евросоюз также впервые ввел санкции против четырех еврейских поселенцев и двух групп на Западном берегу за нарушения прав палестинцев.

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