Tesla объявила об отзыве всех пикапов Cybertruck из-за опасности «залипания» педали газа. Виновато мыло

Компания Tesla объявила об отзыве всех электрических пикапов Cybertruck из-за опасности «залипания» педали газа.

При приложении значительного усилия накладка на педали газа может сместиться и педаль может «залипнуть» во внутренней отделке, говорится в объявлении об отзыве, опубликованном Государственной администрацией контроля безопасности на дорогах (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

Как отмечает CNN, опасность «залипания» педали у Cybertruck ранее обсуждалась в соцсетях и на профильных форумах.

В NHTSA пояснили, что неустойчивое крепление накладки вызвано несанкционированным изменением технологии сборки Cybertruck на заводе в Остине, штат Техас. Чтобы упростить установку накладки на педаль, на автозаводе использовали мыло. Остатки мыла уменьшили сцепление деталей и конструкция стала менее надежной, чем планировалось.

Всего отзыву подлежат 3878 пикапов, произведенных Tesla с 13 ноября 2023 года по 4 апреля 2024 года. Почти все эти электромобили, пишет CNN, находятся в США.

Cybertruck — первая попытка Tesla выйти на рынок пикапов. Электропикапы собирают в Остине, штат Техас.

Первый раз Cybertruck показали в ноябре 2019 года, Tesla планировала начать выпуск электропикапов в 2021 году, но сроки сдвинулись на два года.

Поставлять Cybertruck сделавшим предварительные заказы Tesla начала в конце ноября 2023 года по цене от 60 990 долларов.