В Нью-Йорке мужчина поджег себя возле суда, рассматривающего уголовное дело Трампа

Мужчина, личность которого пока неизвестна, 19 апреля поджег себя возле здания суда на Манхэттене, где проходил отбор присяжных по уголовному делу бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

Мужчина облил себя жидкостью около 13:35 по местному времени (20:35 мск), когда стоял в парке Колт-Понд, через дорогу от здания суда. Это произошло в части парка, оцепленной для сторонников Трампа. Неясно, почему мужчина пошел на такой шаг.

Очевидцы и полицейские попытались потушить огонь. Пострадавшего увезли на машине скорой помощи, он находится в критическом состоянии.

Ведущая CNN Лора Коутс освещала случившееся в прямом эфире. «Я вижу полностью обгоревшего человека», — сказала в эфире репортер.

Внимание. На видео ниже показан горящий человек. Просим чувствительных людей не смотреть его.

Прежде чем поджечь себя, молодой человек разбрасывал возле суда листовки с антиправительственными теориями заговора и критикой Нью-Йоркского университета.

Суд завершил 19 апреля формирование коллегии присяжных по уголовному делу Трампа. В ней 12 основных и шесть запасных присяжных.

Процесс по одному из четырех уголовных дел против Дональда Трампа начнется в Нью-Йорке 22 апреля. Бывшего президента США подозревают в фальсификации бизнес-отчетности для сокрытия платежей за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс. По версии следствия, Трамп заплатил ей за молчание во время избирательной кампании 2016 года. По каждому из 34 пунктов обвинения Трампу грозит до четырех лет тюрьмы.

Дональд Трамп, возглавлявший США в 2016-2020 годах, вновь претендует на пост президента наравне с действующим главой государства Джо Байденом.