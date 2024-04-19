На войне погиб «военкор» «Известий» Семен Еремин

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб на войне в Украине, сообщается на сайте издания вечером 19 апреля.

«Известия» утверждают, что Еремин погиб в результате атаки украинского FPV-дрона. Он получил ранение, когда снимал репортаж в Запорожской области.

«Известия» выпустили последний репортаж Еремина 17 апреля. В телеграм-канале издания его опубликовали в ночь на 18 апреля. Где и когда снято видео, не раскрывается.

Общественная палата РФ намерена ходатайствовать, чтобы Еремина посмертно наградили орденом Мужества, сообщил ТАСС член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Семен Еремин освещал боевые действия в Украине с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.