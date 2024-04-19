Китай потребовал у Apple удалить из магазина App Store ряд приложений, включая мессенджеры WhatsApp, Telegram, Signal, Line и Threads. Компания согласилась выполнить это требование.

Администрация киберпространства Китая попросила Apple удалить WhatsApp и Threads, поскольку мессенджеры содержат политический контент, включающий «сомнительные» упоминания лидера КНР, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Представитель Apple заявил, что это не было причиной.

«Мы обязаны соблюдать законы стран, в которых мы работаем, даже если не согласны с ними», — заявил представитель Apple.

Bloomberg отмечает, что удаление приложений происходит на фоне того, что правительство США предпринимает шаги по запрету соцсети TikTok в стране.

Также Bloomberg обращает внимание, что Пекин в течение многих лет ограничивал использование иностранных мессенджеров и соцсетей в стране, что помогло местным приложениям, например, WeChat, доминировать на рынке. Тем не менее китайские пользователи по-прежнему могут использовать зарубежные приложения с помощью VPN.

Представитель Meta, которой принадлежит WhatsApp, адресовал Bloomberg к комментарию Apple. Представители Telegram и Signal удаление приложений из магазина не прокомментировали.

Летом 2023 года власти Китая опубликовали указ, требующий от разработчиков зарегистрировать мобильные приложения в регулирующем органе до марта 2024-го. Незарегистрированные приложения должны быть удалены из магазинов. Указ был направлен на борьбу с онлайн-мошенничеством, однако эксперты отмечали, что он затронет большинство приложений.

В марте палата представителей США одобрили законопроект, который позволит запретить использование соцсети TikTok в стране, если она не будет выделена из владеющей ею китайской компании ByteDance. Законодатели считают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить компанию ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения.

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