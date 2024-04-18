Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин покинет свою должность. Об этом он сам сообщил «Коммерсанту».

По словам Демкина, причиной такого решения стали высказывания его сына Ильи.

«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — сказал чиновник.

Речь идет о видео, которое публиковал в соцсетях Илья Демкин. В частности, запись сохранил и распространил телеграм-канал «Пермь 36,6».

В ролике Илья Демкин говорил, что его спрашивают, собирается ли он возвращаться в Пермь. «Ребята, вот это мое утро субботы. На хрена мне Пермь?» — говорил молодой человек, демонстрируя виды вокруг себя.

По данным телеграм-канала, в тот момент Илья Демкин находился на острове Бали.

В пресс-службе краевого правительства подтвердили 59.ru, что Алексей Демкин написал заявление об увольнении.

Алексей Демкин — бывший депутат Пермской городской думы, с 2021 по 2023 год был мэром Перми. После ухода с должности главы города Демкин стал заместителем председателя правительства Пермского края.