В Копенгагене загорелось историческое здание биржи. Пожар уничтожил знаменитый шпиль
Источник: Yahoo News
В центре Копенгагена утром 16 апреля возник сильный пожар в здании биржи (Børsen). Знаменитый шпиль биржи в форме скрученных хвостов четырех драконов обрушился.
Здание XVII века находилось на реконструкции — у здания меняли крышу и обновляли фасад.
Территория вокруг горящей биржи была перекрыта, сообщает Associated Press. Также закрыты для движения и основные автодороги. Полиция призывает жителей и туристов воздержаться от посещения центра города.
Сообщается, что из-за пожара в здании биржи была объявлена частичная эвакуация расположенного недалеко от него парламента.
Биржевые торги проводились в историческом здании биржи — одном из старейших в мире — до 1974 года. Последние годы в нем размещалась Датская торгово-промышленная палата.