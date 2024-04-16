В Копенгагене загорелось историческое здание биржи. Пожар уничтожил знаменитый шпиль

В центре Копенгагена утром 16 апреля возник сильный пожар в здании биржи (Børsen). Знаменитый шпиль биржи в форме скрученных хвостов четырех драконов обрушился.

Здание XVII века находилось на реконструкции — у здания меняли крышу и обновляли фасад.

Территория вокруг горящей биржи была перекрыта, сообщает Associated Press. Также закрыты для движения и основные автодороги. Полиция призывает жителей и туристов воздержаться от посещения центра города.

Сообщается, что из-за пожара в здании биржи была объявлена частичная эвакуация расположенного недалеко от него парламента.

Биржевые торги проводились в историческом здании биржи — одном из старейших в мире — до 1974 года. Последние годы в нем размещалась Датская торгово-промышленная палата.