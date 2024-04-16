В Грозном появится Путинский район

В Грозном появится район, названный в честь президента России Владимира Путина. Об этом 15 апреля сообщил ТАСС.

Путинский район будет выделен из уже существующего Шейх-Мансуровского района. В мэрии Грозного утверждают, что в начале апреля провели голосование среди жителей с помощью поквартирного обхода. По данным властей, за название «Путинский» выступили 34705 опрошенных и лишь около 200 человек предложили «свои варианты ответа».

Городская дума уже признала опрос состоявшимся и направила материалы в региональный парламент для принятия закона о создании нового района.

В 2008 году главную улицу Грозного — проспект Победы — переименовали в проспект Владимира Путина. В указе главы Чечни Рамзана Кадырова отмечалось, что это сделано «за выдающиеся заслуги в деле борьбы с терроризмом, восстановления экономики, социальной сферы Чеченской Республики».