Reuters: Россия и Украина готовились подписать соглашение о безопасности судов в Черном море, но Киев «в последний момент» вышел из сделки

Россия и Украина практически достигли договоренности с Турцией о новом соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, но накануне турецких региональных выборов Киев неожиданно вышел из сделки, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника.

Переговоры, как рассказали собеседники Reuters, проводились при посредничестве Турции по настоянию ООН и шли в течение двух месяцев. В марте была достигнута предварительная договоренность по тексту. В нем говорилось, что Украина и Россия обеспечат свободный и безопасный проход торговых судов в Черном море. Москва и Киев обязались не наносить удары по гражданским торговым судам, а также не арестовывать и не обыскивать их.

По данным Reuters, Украина не хотела официально подписывать сделку, но дала согласие на то, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о соглашении 30 марта. Но «в последнюю минуту» Киев вышел из соглашения и сделка была сорвана, утверждают источники Reuters.

Причины, по которым Киев вышел из сделки, неизвестны. В Украине, России и Турции срыв сделки не прокомментировали.

Первое соглашение о безопасности судов в Черном море при вывозе зерна из украинских портов было подписано Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года. Затем его несколько раз продлевали, однако спустя год, в июле 2023-го, Россия вышла из сделки. Позже российские власти заявляли, что готовы вернуться при условии выполнения Западом ряда условий, к которым, в частности, относилось подключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей для сельхозтехники и разморозка активов российских компаний.

После окончания сделки Украина запустила альтернативный коридор для прохода судов в Черном море. Однако в феврале 2024 года Владимир Зеленский говорил, что без военной помощи США Украина не сможет защитить черноморский морской коридор.

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что случилось с зерновой сделкой

Зерновую сделку пытаются возобновить Запад, ООН, Турция и другие влиятельные силы. Но России и Украине соглашение, похоже, больше не выгодно О том, что теперь ждет рынок зерна, — в материале Carnegie Politika