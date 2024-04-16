Павел Дуров рассказал, что дал интервью Такеру Карлсону. Оно пока не опубликовано
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров рассказал, что дал интервью бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону.
По его словам, интервью, которое будет в видеоформате, выйдет «совсем скоро». Дуров сообщил, что в день разговора с Карлсоном он также дал трехчасовое интервью «журналисту либеральных взглядов» (какому — не уточняется).
«Как лидер политически нейтральной платформы, я обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды», — пояснил Дуров. По его словам, таким образом он сможет «оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram».
Дуров уточнил, что анонс интервью будет опубликован в официальном телеграм-канале Такера Карлсона, который тот недавно завел.
Павел Дуров редко дает интервью, а видеоформат называет «большой редкостью» для себя. В марте 2024 года Дуров дал первое за семь лет большое интервью изданию Financial Times. В нем он рассказал, что Telegram собирается на IPO, и оценил компанию в 30 миллиардов долларов.
Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон в феврале 2024 года взял интервью у Владимира Путина. Двухчасовое видео было опубликовано в ночь на 9 февраля. Спустя два дня главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью Путина собрало уже около миллиарда просмотров.